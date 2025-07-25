CHP Lideri Özgür Özel, Yenimahalle Semt Pazarında Esnafla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demetevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerileri sundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'deki semt pazarında esnafla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Demetevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
Ağaç tepesinden cesur poz! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü

Mayosuyla ağaca tırmandı! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler

Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.