CHP Lideri Özgür Özel, Yenimahalle Semt Pazarında Esnafla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'deki semt pazarında esnafla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Demetevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.