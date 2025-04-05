CHP'li Zeybek'ten EPDK Zammına Sert Tepki

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, EPDK tarafından yapılan zamlara ilişkin, "Memleketi karanlığa gömdüler. Ekonomi programları bunlara kalırsa tıkır tıkır işliyor ama ellerini halkın cebinden çekmiyorlar. Şimşek'li geçen iki yılda elektriğe toplamda yüzde 94 zam... AYIP. Türk milleti bu yapılanları unutmayacak ve sizi tarihe gömecek" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Miletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açılama ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun(EPDK) duyurduğu zam kararlarına tepki gösterdi. Zeybek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketi karanlığa gömdüler Ekonomi programları bunlara kalırsa tıkır tıkır işliyor ama ellerini halkın cebinden çekmiyorlar. Şimşek'li geçen iki yılda elektriğe toplamda yüzde 94 zam... AYIP. Türk milleti bu yapılanları unutmayacak ve sizi tarihe gömecek."