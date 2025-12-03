(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, "Enflasyon verisi vatandaşın cebindeki gerçekle uyuşmuyor, vatandaşın cebi yalan söylemez. Kasım ayı enflasyonu aylık yüzde 0,87 olarak açıklandı. Bu oran belirgin olarak beklentilerin altında kaldı. Anlaşılıyor ki kasım ayında nasıl olmuşsa olmuş, ne zirai don ne de kuraklık kalmış; tam tersine gıda fiyatları ucuzlamış" dedi.

TÜİK kasımda ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87; yıllık yüzde 31,07 olarak açıkladı. CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağcı'nın açıklaması şöyle:

Aynı dönemde İTO'nun ölçümü yüzde 1,19, ENAG'ın ise yüzde 2,13 seviyesinde. Verilerin ayrıntısına baktığımızda, bu düşük enflasyonun en temel nedeninin gıda kalemi olduğu görülüyor.

TÜİK'e göre gıda ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri var. Bugüne kadar dezenflasyon sürecindeki yavaşlamayı sürekli olarak 'yüksek gıda enflasyonuna', onu da 'zirai don ve kuraklığa' bağlayan Sayın Mehmet Şimşek, bu kez meseleyi 'Kasım ayında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde seyreden gıda enflasyonunun normalleşmesi' diyerek tevil etmiş. Kasımda ne oldu da fiyatlar düştü?"