Haberler

Cumhur Uzun: 'Muğla'da Savaş mı Var?'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Milas'ta 679 parselin acele kamulaştırılmasına tepki göstererek, bu kararın iki özel şirketin kömür ihtiyacı için alınıp alınmadığını sorguladı. Uzun, ormanlar ve tarım alanlarının ekonomik ömrünü tamamlamış santraller uğruna feda edildiğini vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülkiyet hakkının bir imzayla ortadan kaldırılamayacağını belirtti.

(ANKARA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 679 parseli kapsayan acele kamulaştırma kararını eleştiren CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Muğla'da savaş mı var? Yoksa bu karar, iki özel şirketin kömür ihtiyacı için mi alınmıştır?" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Milas'taki 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Uzun, "Muğla'da savaş mı var? Yoksa bu karar, iki özel şirketin kömür ihtiyacı için mi alınmıştır?" diyerek, ormanlar, tarım alanları ve zeytinliklerin ekonomik ömrünü tamamlamış santraller uğruna feda edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Uzun, mülkiyet hakkının bir imzayla ortadan kaldırılamayacağını belirtti. Konuşmasında Anayasa Mahkemesi'ne de çağrıda bulunan Uzun, aylardır bekleyen talan ve "süper izin" düzenlemesine ilişkin itirazların acilen gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

"Bu mesele iki şirketin karı meselesi değildir; 86 milyonun yaşam hakkı meselesidir" diyen Uzun, TBMM'nin ve yargının bu süreçte tarihsel bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı