Haberler

Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı... Ulaş Karasu: "28 Bin Lira Asgari Ücretin Alım Gücü Sadece 2 Ayda Yaklaşık 2 Bin 224 Lira Eridi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek, 28 bin lira asgari ücretin alım gücünün sadece 2 ayda 2 bin 224 lira eridiğini, yoksulluk sınırının çok üstünde bir yaşam sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gerçek enflasyonun "mutfakta, markette, pazarda, kirada ve yaşamda" hissedildiğini kaydederek, "28 bin lira asgari ücretin alım gücü sadece 2 ayda yaklaşık 2 bin 224 lira eridi. 20 bin lira en düşük emekli maaşının alım gücü ise yaklaşık bin 589 liraya düştü" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından, TÜİK'in, Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Karasu, şunları kaydetti:

"Saray'ın yalan makinesi TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon yüzde 2,96 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak gerçekleşti. 28 bin lira asgari ücretin alım gücü sadece 2 ayda yaklaşık 2 bin 224 lira eridi. 20 bin lira en düşük emekli maaşının alım gücü ise yaklaşık bin 589 lira düştü. Daha yılın başında, emekçinin ve emeklinin cebinden binlerce lira buhar oldu. TÜRK-İŞ verileri ortada, açlık sınırı 32 bin 365 lira, yoksulluk sınırı 105 bin 400 lira Asgari ücret 28 bin lira. Yani milyonlar, daha bugünden açlık sınırının altında kaldı. Kontrol edilemeyen gıda enflasyonu, Her gün artan kira ve faturalar, Durmaksızın yükselen yaşam maliyeti… ve tüm bunları izleyen, Ekonomiyi enflasyona teslim etmiş bir AKP iktidarı. Gerçek enflasyon istatistikte değil, mutfakta, markette, pazarda, kirada, yaşamda. Hep söyleyeceğiz: Bu bir ekonomik tercih. Bu bir AKP'nin yönetim tercihi. Bu tercihin bedelini ise halk ödüyor."

Kaynak: ANKA
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı