Üye Girişi
Haberler

CHP'li Türker Ateş: Sosyal Yardımlar Kesiliyor, Yoksulluk Derinleşiyor

CHP'li Türker Ateş: Sosyal Yardımlar Kesiliyor, Yoksulluk Derinleşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, başkanlık sisteminin yoksulluk yarattığını ve sosyal yardımların kesilmesinin ekonomik kriz dönemlerinde yoksulluğu daha da derinleştirdiğini belirtti. Sosyal yardım alan hane ve kişi sayısındaki düşüşlere dikkat çekerek, iktidarın sosyal adalet sorununu göz ardı ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Başkanlık sistemi, önce yoksulluk yaratarak insanları sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Şimdi de tasarruf bahanesiyle sosyal yardımlar kesiliyor. 2017 yılında 2 milyon 374 bin hane sosyal yardım alıyordu. 2023 yılı sonunda 4 milyon 444 bin kişi düzenli sosyal yardım alır hale geldi. Eylül 2024'te bu sayı 3 milyon 688 bine geriledi. 750 bin kişinin sosyal yardımı kesildi. Engelliler, çocuklar, yaşlılar ayırt edilmeksizin sosyal yardımlardan yoksun bırakılıyorlar" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan hane ve kişi sayısındaki azalmalara dikkati çekti. Ateş, yaptığı yazılı açıklamada "Başkanlık sistemi önce yoksulluk yaratarak insanları sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Şimdi de tasarruf bahanesiyle sosyal yardımlar kesiliyor. 2017 yılında 2 milyon 374 bin hane sosyal yardım alıyordu. 2023 yılı sonunda 4 milyon 444 bin kişi düzenli sosyal yardım alır hale geldi. Eylül 2024'te bu sayı 3 milyon 688 bine geriledi. 750 bin kişinin sosyal yardımı kesildi. Engelliler, çocuklar, yaşlılar ayırt edilmeksizin sosyal yardımlardan yoksun bırakılıyorlar" dedi.

Ekonomik kriz dönemlerinde tasarrufun sosyal yardımlardan yapılmasının yoksulluğu derinleştireceğine dikkati çeken Ateş'in açıklaması şöyle:

"Enflasyonu düşürme programı hedefini zaten tutturamıyor. Üstüne kamunun sosyal harcama ulaştırdığı hane ve kişi sayısının gerilemesi, yoksulluğu daha da derinleştiriyor. En son İzmir Selçuk'ta beş çocuğumuzu kaybettik. Anneye ayda 8 bin lira verilirken, bu rakam 4 bin liraya düşürülmüş. Sosyal destek programının yetersizliğini maalesef çok acı biçimde gördük. Aynı durumda çok sayıda hane var. Yoksulluk derinleştikçe trajik olaylar kaçınılmaz olarak artacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, engelli aylığı verilen kişi sayısı 70 bin kişi azaldı. Aile destek programından faydalanan hane sayısı yaklaşık 750 bin düştü. Bir milyona yakın haneye daha az elektrik desteği sağlandı. Doğalgaz yardımı ise 2023'te 162 bin haneye ulaşırken, 2024'te sadece 9 bin haneyle sınırlı kaldı. Bu insanların temel ihtiyaçlarını kim karşılayacak? İktidar, yoksulluğu azaltma sözleri veriyor ama sosyal destekler giderek azalıyor. Kendi halkını görmezden gelen bir yönetim, sosyal adaleti nasıl sağlayabilir? Onları yalnız bırakmaya devam ederseniz, geleceğimizden nasıl umutlu olabiliriz?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL

 AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
Ahmet Özer'e 12 önce gönderdiği mektup ortaya çıkan Soylu'dan yanıt gecikmedi

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları! A101 15 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 15 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Artemis Karaman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Artemis Karaman kaç yaşında, nereli? Artemis Karaman biyografisi! 16 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hazım Körmükçü kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi! 16 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.