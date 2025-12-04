Haberler

Gamze Taşcıer'den Tüik Yöneticilerine Tepki: "Verileriniz Gerçekse Korkmayın, Yönteminiz Bilimselse Çekinmeyin, Amacınız Şeffaflıksa Saklamayın.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, TÜİK'in iktisatçı Mustafa Sönmez'e açtığı tazminat davasına tepki göstererek, TÜİK yönetimine gerçek verileri mahkemeye sunma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, "Kul hakkını hiçe sayan TÜİK yönetimi, CHP Emek Büroları Akademik Kurul üyemiz de olan iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açmış. Yargının zırhını kendisine kalkan yapan TÜİK yöneticilerine açık çağrımdır: Eğer açıkladığınız enflasyonun, madde sepetinin ve harcama ağırlıklarının gerçek olduğuna inanıyorsanız, eğer bu verilerin bilimsel ve şeffaf olduğundan eminseniz, eğer 85 milyonun yaşadığı hayat pahalılığını yanılgı sanıyorsanız… O halde buyurun mahkemeye. Hodri meydan" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, TÜİK yönetimi tarafından CHP Emek Büroları Akademik Kurul Üyesi ve iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açılmasına sosyal medya haesabından tepki gösterdi. Taşcıer, şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA / Güncel
