Sezgin Tanrıkulu: "Pazar Çantaları Yarı Yarıya Bile Dolmuyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir pazarda "Burada pazar çantaları yarı yarıya bile dolmuyor. Az önce bir emekliyle konuştum; aldığı maaş 17 bin lira. Bir başka emeklinin maaşı 23 bin lira. Ne kadar zam yapılacağı belli değil ama belli olan bir şey var: İnsanların alım gücü her geçen gün enflasyonun altında eziliyor. 2025, yurttaşlarımız için, emekliler için, işçiler için gerçekten çok kötü geçti. 2026'nın daha güzel geçmesi için, bu düzenin değişmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir pazarda açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"2025'in son gününde Diyarbakır'dayım. Medya Mahallesi'nde, pazardayım. İnsanların hali gerçekten çok kötü; yoksulluk her yerde, alım gücü neredeyse tamamen erimiş durumda. Resmi rakamlara göre enflasyon yüzde 31. ENAG'a göre ise yüzde 60. Asgari ücret 28 bin lira. Yoksulluk sınırı 97 bin lira. Tek bir kişinin geçinebilmesi için gereken tutar 38 bin lira. Açlık sınırı ise 30 bin lira. Bu koşullarda insanlar nasıl alışveriş yapacak?

Burada pazar çantaları yarı yarıya bile dolmuyor. Az önce bir emekliyle konuştum; aldığı maaş 17 bin lira. Bir başka emeklinin maaşı 23 bin lira. Ne kadar zam yapılacağı belli değil ama belli olan bir şey var: İnsanların alım gücü her geçen gün enflasyonun altında eziliyor. Bu pazarda en çok dile getirilen şikayet ekonomik sorunlar. Yoksulluk, alım gücünün ortadan kalkmış olması… 2025, yurttaşlarımız için, emekliler için, işçiler için gerçekten çok kötü geçti. 2026'nın daha güzel geçmesi için, bu düzenin değişmesi için hep birlikte çalışacağız."