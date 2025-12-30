Haberler

Sezgin Tanrıkulu: "Pazar Çantaları Yarı Yarıya Bile Dolmuyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da pazar gezisi sırasında vatandaşların ekonomik sorunlarını ve artan yoksulluğu dile getirdi. Tanrıkulu, enflasyonun alım gücünü erittiğine ve 2026'nın daha iyi geçmesi için düzenin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir pazarda "Burada pazar çantaları yarı yarıya bile dolmuyor. Az önce bir emekliyle konuştum; aldığı maaş 17 bin lira. Bir başka emeklinin maaşı 23 bin lira. Ne kadar zam yapılacağı belli değil ama belli olan bir şey var: İnsanların alım gücü her geçen gün enflasyonun altında eziliyor. 2025, yurttaşlarımız için, emekliler için, işçiler için gerçekten çok kötü geçti. 2026'nın daha güzel geçmesi için, bu düzenin değişmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki bir pazarda açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"2025'in son gününde Diyarbakır'dayım. Medya Mahallesi'nde, pazardayım. İnsanların hali gerçekten çok kötü; yoksulluk her yerde, alım gücü neredeyse tamamen erimiş durumda. Resmi rakamlara göre enflasyon yüzde 31. ENAG'a göre ise yüzde 60. Asgari ücret 28 bin lira. Yoksulluk sınırı 97 bin lira. Tek bir kişinin geçinebilmesi için gereken tutar 38 bin lira. Açlık sınırı ise 30 bin lira. Bu koşullarda insanlar nasıl alışveriş yapacak?

Burada pazar çantaları yarı yarıya bile dolmuyor. Az önce bir emekliyle konuştum; aldığı maaş 17 bin lira. Bir başka emeklinin maaşı 23 bin lira. Ne kadar zam yapılacağı belli değil ama belli olan bir şey var: İnsanların alım gücü her geçen gün enflasyonun altında eziliyor. Bu pazarda en çok dile getirilen şikayet ekonomik sorunlar. Yoksulluk, alım gücünün ortadan kalkmış olması… 2025, yurttaşlarımız için, emekliler için, işçiler için gerçekten çok kötü geçti. 2026'nın daha güzel geçmesi için, bu düzenin değişmesi için hep birlikte çalışacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı! Cezaevine geri gönderildi

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket