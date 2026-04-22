CHP'li Namık Tan'dan İktidara Tepki: Milletin Karşısına Çıkmaktan Kaçıyorlar

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, iktidarın ara seçime karşı tutumunu eleştirerek ekonomik tablo, kurumsal yapı ve dış politika üzerinden açıklamalarda bulundu. Tan, mevcut şartlarda iktidarın milletin karşısına çıkmaktan kaçındığını savundu.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın ara seçime neden karşı çıktığını doğrusu anlıyoruz. Milletin karşısına çıkmak kolay değil. Hele ki ortada böyle bir bilanço varken…Ekonomik çöküntü milleti tüketiyor. Hayat pahalılığı vatandaşın sırtında, geçim sıkıntısı her evde. Kurumsal aşınma saklanamıyor. Çocuklarını koruyamayan, kamu otoritesini şaibeden kurtaramayan, adalet duygusunu tahkim edemeyen bir yönetimin güven tazelemesi elbette mümkün değil. Dış politikada sağlamlık değil, kırılganlık üretiyorlar."

Dış gerilimleri iç siyasette kullanan, kısa vadeli rahatlama arayan zavallı bir anlayışı can simidi olarak görüyorlar. Savaşın bedelini millete yıkmak istiyorlar. Bölgesel gerilimleri, ekonomik ve siyasi başarısızlıkların üzerini örtmek için kullanmak niyetindeler. Korku siyasetine sarılmak zorundalar. "Sırada Türkiye var" türünden güvenlikçi söylemlere sığınarak, toplumu kendi etraflarında hizalamayı umuyorlar.

Seçimi finanse etmek için gereken dış kaynak hesapları tutacak gibi değil. Körfez'den sermaye akışına dair beklentiler eski kadar güçlü olamıyor. Meşruiyet için bel bağladıkları siyasi desteğin akıbeti de belirsiz. Zira, Trump'ın kendisi bu sonbaharda büyük bir sınav verecek. Velhasıl, aslen milletten korkuyorlar. Ancak korkunun ecele faydası yok! Sanırım bunu bilmiyorlar..."

Kaynak: ANKA