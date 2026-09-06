Haberler

CHP'li Sarıbal'dan köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki

CHP'li Sarıbal'dan köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, köprü, otoyol ve çevre otoyollarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin karara tepki göstererek, "Batırdıkları ekonominin bedelini yine halka ödetmek istiyorlar. Halkın vergileriyle yapılan yolları şirketlere devretmek, ücretsiz güzergahların paralı hale getirilmesinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, köprü, otoyol ve çevre otoyollarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin karara tepki göstererek, "Batırdıkları ekonominin bedelini yine halka ödetmek istiyorlar. Halkın vergileriyle yapılan yolları şirketlere devretmek, ücretsiz güzergahların paralı hale getirilmesinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol ve çevre otoyollarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Kararıyla iki Boğaz köprüsü ile otoyol ve çevre yollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verildi. Bursa'da yıllardır ücretsiz kullanılan Çağlayan Kavşağı–Yenişehir Kavşağı arasındaki çevre yolu ve bağlantı yolları da özelleştirme kapsamına alındı. Batırdıkları ekonominin bedelini yine halka ödetmek istiyorlar. Halkın vergileriyle yapılan yolları şirketlere devretmek, ücretsiz güzergahların paralı hale getirilmesinin önünü açmaktır. Bursa'nın yolunu şirketlere kar kapısı yaptıramazsınız. Bu karardan derhal vazgeçin."

Kaynak: ANKA
Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Beklenen gün geldi çattı! Milyonların gözü bugün yapılacak açıklamada
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
İstanbul Boğazı'nda servetlik düğün! 250 kişi için milyonlar harcandı

Ünlü iş insanından Boğaz'da masal gibi düğün! Fatura dudak uçuklattı
9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu

Ünlü oyuncudan büyük vefa: Dostunun hayat arkadaşına siper oldu