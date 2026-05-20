CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka, Elazığ'da gazetecilerle buluştu

CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka, Elazığ'da gazetecilerle bir araya geldi.

Nazlıaka, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Malatya merkezli sabah meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Nazlıaka, 6 Şubat depremleri döneminde 51 gün deprem bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Kentte köy ve fabrika ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirten Nazlıaka, çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde dinleyeceklerini söyledi.

CHP iktidarında gelir dağılımında adalet sağlayacaklarını ifade eden Nazlıaka, "Öncelikle geliri tabana yayacağız. Vergide bir adalet sağlayacağız. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alacağız." dedi.