Haberler

CHP 81 İlde Sahada... Karabüklü Vatandaş: "Fasulye Dahi Yiyemiyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, esnaf ziyaretinde vatandaşların geçim zorluklarını ve siyasi pişmanlıklarını dinledi. Bir vatandaş, iktidara daha önce oy verdiğini belirtip yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı sorunları dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'te esnaf ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Son seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini ve pişman olduğunu belirten Karabüklü vatandaş, "Geçen oğlum 'Yeşil fasulyenin tadı aynı mıdır değişmiş midir' diye sordu. İçim parçalandı. Kur'an çarpsın fasulye dahi yiyemiyoruz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin saha çalışmaları kapsamında Karabük'te esnaf ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Geçinmekte zorlandığını belirten bir vatandaş, Akay'a şunları söyledi:

"Bir oğlum var üniversiteye gidiyor. Babamın maaşını alıyorum. Eşim yok. Bir an önce bizi kurtarın. Oğlum bana 'Tek adama vermeyin. Neden tek kişi karar veriyor aklım almıyor' dedi. Yalan söyleyemem zamanında onlara oy verdim. Çok pişmanım. Geçen oğlum 'Yeşil fasulyenin tadı aynı mıdır değişmiş midir' diye sordu. İçim parçalandı. Kur'an çarpsın fasulye dahi yiyemiyoruz. Bayramda bize ne ikramiye veriyor? Zaten öyle kandırıyor. Oya gelince 'Selamı var Başkanımızın.' Artık bir şey diyemiyorum."

Akay ise "Sandık geldiği zaman zaten kurtarma kararını da yine sizler vereceksiniz. İşte ekonomik kriz burada, halkımız bizzat yaşıyor. İkramiyenin ilk çıktığı zamanda ki eğer ikramiyeyi verecek olsalar ki bin lira olarak çıktı şimdi dört bin lira veriyorlar. En az 39 bin lira vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi'ye özel veda

Korktuğu başına geldi!

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor

Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü
Mauro Icardi'ye özel veda

Korktuğu başına geldi!

Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar

Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi