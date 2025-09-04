CHP'li Gürer'den Ticaret Bakanı'na Yabancı Yatırımlar Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelttiği soru önergesine gelen yanıtın somut verilerden uzak olduğuna işaret ederek, "Bakan, yalnızca geçmiş dönemlerdeki yabancı yatırım girişleri ve şirket sayılarındaki artışı hatırlatmakla yetindi. Ancak 2025 yılında Türkiye'den çekilen firmaların sayısı, hangi sektörlerden oldukları, yarattıkları ekonomik kayıplar ve gerekçelerine dair herhangi bir veri paylaşılmadı. Ülkemizin yatırım olanakları açısından tercih edilmesi için yalnızca istikrar ve enflasyon değil, hukuk sisteminin işleyişi de belirleyici olmaktadır" dedi.

Ömer Fethi Gürer'in 2025 yılında Türkiye'den çekilen yabancı firmaların sayısı, nedenleri ve yarattıkları ekonomik kayıplara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelttiği yazılı soru önergesine verilen yanıtta, Türkiye'ye yabancı yatırımların çekilmesi ve yabancı yatırımların korunmasının öncelikli çalışma olduğunu belirtilerek, Türkiye'ye toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi, 1984-2001 arasında sadece 13,5 milyar ABD doları iken, 2002-2025 döneminde 279,5 milyar ABD doları seviyesine yükseldiği belirtildi.

"Bakanlık bu alanda net ve şeffaf şekilde verileri paylaşmaması düşündürücüdür"

Bakan Bolat'ın önergesine verdiği yanıtı değerlendiren Gürer, 2025 yılında Türkiye'den çekilen yabancı firmaların sayısı, sektörlere göre dağılımı, istihdam kaybı, çekilme gerekçeleri ve ülkelere göre dağılımı gibi soruların hiçbirine cevap verilmemesini dikkat çeken en önemli husus olduğunu belirtti.

Gürer, "Bakan, yalnızca geçmiş dönemlerdeki yabancı yatırım girişleri ve şirket sayılarındaki artışı hatırlatmakla yetindi. Ancak 2025 yılında Türkiye'den çekilen firmaların sayısı, hangi sektörlerden oldukları, yarattıkları ekonomik kayıplar ve gerekçelerine dair herhangi bir veri paylaşılmadı. Bakanlık bu alanda net ve şeffaf şekilde verileri paylaşmaması düşündürücüdür. Ülkemizin yatırım olanakları açısından tercih edilmesi için yalnızca istikrar ve enflasyon değil, hukuk sisteminin işleyişi de belirleyici olmaktadır. Başkanlık sistemine yabancı yatırımcıların yaklaşımını anlamak açısından rakamsal veriler de önemli bir göstergedir" ifadesini kullandı.