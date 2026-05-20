CHP'li Gürer: Vatandaş Artık Ekonomik Sorunlar Nedeniyle Bayram Ziyaretlerini Bin Kere Düşünmek Zorunda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesi ulaşım maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, yakıt ve geçiş ücretlerinin bayram seyahatlerini lüks haline getirdiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesinde ulaşım maliyetlerine dikkat çekerek, "Vatandaş artık bayramda  memleketine, anne, baba, akraba ziyaret etmeyi düşünse dahi ekonomik sorunlar ile bir değil bin kere düşünmek zorunda kalıyor. Yakıt ve geçiş ücretlerindeki bu artışlar, geniş toplum kesimleri için tatili ve bayram seyahatini bir lüks haline getirdi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ulaşım maliyetlerindeki artışa ilişkin açıklama yaptı. Emekli, asgari ücretli ve öğrenci için yol giderleri, akaryakıt ve otobüs bilet tutarlarının bayram yolculuklarını düşündürür kıldığını ifade eden Gürer, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle Osmangazi Köprüsü dahil otoyol geçiş ücretlerindeki artış ve yakıt ücretleri toplam seyahat bütçesini  önemli ölçüde etkiliyor. 2025 yılında 3 bin 930 TL olan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gidiş-dönüş toplam maliyeti, 2026 yılında 4 bin 930 TL'ye  çıktı.  Sadece geçiş ücretlerine gelen bin TL'lik ek yük, vatandaşı daha yolun başında düşündürüyor. Yakıt ve otoyol ücretleri birleştiğinde İstanbul–İzmir hattında seyahat etmenin bedeli artık 10 bin lira sınırına dayanmış durumda."

Gürer, 2025 yılı kurban bayramı öncesi  litre fiyatı benzinde 45,12 TL, motorinde 44,08 TL baz alındığını, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesi güncel benzinin litre fiyatı 67 TL, motorinin litre fiyatı ise 69 TL olarak esas alındığını belirtti. Bu hesaplamalara göre, dizel araçta yakıt ve otoyol ücretleri dahil 2025 yılında 7 bin 104 TL olan toplam maliyetin, 2026 yılında 9 bin 898 TL'ye yükseldiğini, artışın yaklaşık yüzde 39,3 olduğunu belirten Gürer, benzinli araçta ise yakıt ve otoyol ücretleri dahil 2025 yılında 7 bin 178 TL olan toplam maliyetin, 2026 yılında 9 bin 754 TL'ye çıktığını, artışın yaklaşık yüzde 35,9 olarak hesaplandığını kaydetti.

"BİR YILDA YAPILAN YOLCULUĞUN MALİYETİNİN YÜZDE 42 ARTMASI SORGULANMASI GEREKEN BİR DURUM"

Gürer'in Kurban Bayramı öncesi hazırladığı çalışmada, vatandaşın en yoğun kullandığı güzergahlarda yalnızca yakıt maliyetlerindeki değişimin bile dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtti.

Gürer, "Vatandaş artık bayramda memleketine, anne, baba, akraba ziyaret etmeyi düşünse dahi ekonomik sorunlar ile bir değil bin kere düşünmek zorunda kalıyor. Yakıt ve geçiş ücretlerindeki bu artışlar, geniş toplum kesimleri için tatili ve bayram seyahatini bir lüks haline getirdi. Otomobili olanda bilet alıp otobüsle yolculuk yapanda emekli, asgari ücretli ve farklı illerde okuyan öğrenci içinde önemli artışlar nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşanmasına neden oluyor. 2025'ten 2026'ya sadece bir yıl içinde dizel araçla yapılan bir yolculuğun maliyeti yüzde 42 artıyorsa, bu sorgulanması gereken bir durumdur" dedi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

