CHP'li Erhan Adem:  Orman Vasfı Giderken, Belli Ki Bazıları Yeni Vasıflar Kazanacaktır

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Dünyanın neresinde görülmüş 'orman vasfını kaybetti' diye bir tanım? Orman kendi kendine vasıf kaybetmez. Bunun adı doğa koruma değildir; bunun adı yapılaşmaya açmaktır, bunun adı ranttır, bunun adı yandaşlıktır. Orman vasfı giderken, belli ki bazıları yeni vasıflar kazanacaktır" dedi.

Adem, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve 11 ilde bazı alanların orman vasfının kaldırılmasını öngören karara tepki gösterdi. Adem yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her fırsatta ormanları, doğayı koruduklarını söyleyenler bugün orman vasfını kaldırmaktan söz ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş 'orman vasfını kaybetti' diye bir tanım? Orman kendi kendine vasıf kaybetmez. Bunun adı doğa koruma değildir; bunun adı yapılaşmaya açmaktır, bunun adı ranttır, bunun adı yandaşlıktır. Orman vasfı giderken, belli ki bazıları yeni vasıflar kazanacaktır.

Ormanlar bir zümrenin, bir şirketin ya da bir grubun değildir. Ormanlar tüm insanlığındır, üzerinde yaşayan tüm canlılarındır. Orman varlıkları özelleştirilemez, satılamaz, devredilemez; kamuya ait olmak zorundadır. Devletin görevi ormanların vasfını tartışmaya açmak değil, onları korumaktır.

Ama bugün ne yapılıyor? Kamu eliyle korunması gereken alanlar, yine kamu eliyle korunmaktan çıkarılıyor. Yetmiyor, vasfı değiştiriliyor. Şunu açıkça söylemek gerekir: Hiçbir alan orman vasfını kaybetmez. Orman sadece şekil değiştirir. Üzerindeki bitki örtüsü dönemsel olarak zarar görebilir, yanabilir, zayıflayabilir ama orman olmaktan çıkmaz.

Bilim de bunu söylüyor. Bir orman yangınından sonra, ortalama iki-üç yıl içinde doğa kendini toparlar; filizlenir, yeşerir ve eski haline doğru yeniden yol alır. Orman yeniden var olurken, siz nasıl olur da 'orman vasfı kalmadı' diyebilirsiniz? Orman kendini yenileyebilirken, siz onu hukuken yok sayıyorsunuz. Bu kabul edilemez.

Bu uygulamalar tamamen inşaatın, betonun ve rantın önünü açmak için kurgulanmış senaryolardır. Amaç ormanı korumak değil; ormanı engel olmaktan çıkarmaktır. Orman vasfını kaldırarak, doğayı yatırım alanı haline getiriyorsunuz.

Üstelik dayanak gösterilen Ek 16. madde bile uygulanmamaktadır. Sayıştay raporlarında defalarca belirtilmesine rağmen, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katı kadar hazine arazisinin Orman Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi şartı yerine getirilmemektedir. Bu açık bir ihlaldir, kayıt altındadır.

Ortada ne kamu yararı vardır, ne bilim, ne de samimiyet. Sadece kaybeden ormanlar vardır; kazananlar ise herkesin bildiği çevrelerdir. Doğayı korumak lafla olmaz. Biz ormanlarımızı kararnameyle silen bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz. Ormanlar bu ülkenin ortak mirasıdır ve bu mirası talan ettirmeyeceğiz."