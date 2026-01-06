CHP'li Erhan Adem: "Tarım Sizin İçin Rapor Olabilir Ama Bu Millet İçin Ekmek Demek"

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Erhan Adem, yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamanın çiftçinin sorunlarını içermediğini belirterek, "Köyler boşalıyor, gençler tarımdan kaçıyor, siz hala masa başından tarım anlatıyorsunuz. Tarım sizin için rapor olabilir ama bu millet için ekmek demek. Bu işler süslü cümlelerle olmaz. Çiftçinin alın terini görmeyen, bu ülkenin tarımını da göremez" dedi.

Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün yapılan yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. EKK toplantısı sonrası yapılan açıklamayı eleştiren Adem, şunları kaydetti:

"Tarlada yangın var, siz metin okuyorsunuz. Yine bir kurul toplandı, yine uzun bir açıklama yapıldı. Kağıt üzerinde her şey var ama tarlada hiçbir şey yok. 'İklim' demişsiniz, 'verimlilik' demişsiniz, 'sürdürülebilirlik' demişsiniz. İyi de kardeşim çiftçi mazotu kaça alıyor, gübreyi kaça tarlasına saçıyor, onu söyleyen yok. Bu ülkede çiftçi artık 'Ne eksem' diye değil, 'Bu borcun altından nasıl kalkarım' diye düşünüyor. Borcunu ödemek için devlet bankalarından kredi çekmek istiyor, önüne 'BAĞ-KUR, SSK borcun var' denilerek kredi vermiyorsunuz. Kurumlara borcu olmayan kaç çiftçi bulacaksınız?

Açıklamada mazot yok, gübre yok, tohum yok, ilaç yok, borç yok, ürün fiyatı yok. Var olan tek şey yine bildik laflar: 'Planlı tarım', 'sözleşmeli üretim', 'modern teknoloji...' 'Planlı tarım' diyorsunuz, çiftçi ürününü kaça satacağını bilmiyor. 'Sözleşmeli tarım' diyorsunuz, küçük üretici şirketlerin insafına bırakılıyor. 'Sulama' diyorsunuz, çiftçi suyu bulsa elektriğini ödeyemiyor. 'Destekler' diyorsunuz, destek ne zaman yatacak, kaç para yatacak belli değil. Köyler boşalıyor, gençler tarımdan kaçıyor, siz hala masa başından tarım anlatıyorsunuz. Tarım sizin için rapor olabilir ama bu millet için ekmek demek. Bu işler süslü cümlelerle olmaz. Çiftçinin alın terini görmeyen, bu ülkenin tarımını da göremez."