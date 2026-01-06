Haberler

CHP'li Erhan Adem: "Tarım Sizin İçin Rapor Olabilir Ama Bu Millet İçin Ekmek Demek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP PM Üyesi Erhan Adem, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin sorunlarına değinmeden yapılan açıklamaları eleştirerek, tarımın sadece raporlarla değil, gerçek sorunlarla ele alınması gerektiğini vurguladı. Adem, köylerin boşaldığını ve gençlerin tarımdan kaçtığını belirterek, çiftçilere destek olmadan sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Erhan Adem, yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamanın çiftçinin sorunlarını içermediğini belirterek, "Köyler boşalıyor, gençler tarımdan kaçıyor, siz hala masa başından tarım anlatıyorsunuz. Tarım sizin için rapor olabilir ama bu millet için ekmek demek. Bu işler süslü cümlelerle olmaz. Çiftçinin alın terini görmeyen, bu ülkenin tarımını da göremez" dedi.

Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün yapılan yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. EKK toplantısı sonrası yapılan açıklamayı eleştiren Adem, şunları kaydetti:

"Tarlada yangın var, siz metin okuyorsunuz. Yine bir kurul toplandı, yine uzun bir açıklama yapıldı. Kağıt üzerinde her şey var ama tarlada hiçbir şey yok. 'İklim' demişsiniz, 'verimlilik' demişsiniz, 'sürdürülebilirlik' demişsiniz. İyi de kardeşim çiftçi mazotu kaça alıyor, gübreyi kaça tarlasına saçıyor, onu söyleyen yok. Bu ülkede çiftçi artık 'Ne eksem' diye değil, 'Bu borcun altından nasıl kalkarım' diye düşünüyor. Borcunu ödemek için devlet bankalarından kredi çekmek istiyor, önüne 'BAĞ-KUR, SSK borcun var' denilerek kredi vermiyorsunuz. Kurumlara borcu olmayan kaç çiftçi bulacaksınız?

Açıklamada mazot yok, gübre yok, tohum yok, ilaç yok, borç yok, ürün fiyatı yok. Var olan tek şey yine bildik laflar: 'Planlı tarım', 'sözleşmeli üretim', 'modern teknoloji...' 'Planlı tarım' diyorsunuz, çiftçi ürününü kaça satacağını bilmiyor. 'Sözleşmeli tarım' diyorsunuz, küçük üretici şirketlerin insafına bırakılıyor. 'Sulama' diyorsunuz, çiftçi suyu bulsa elektriğini ödeyemiyor. 'Destekler' diyorsunuz, destek ne zaman yatacak, kaç para yatacak belli değil. Köyler boşalıyor, gençler tarımdan kaçıyor, siz hala masa başından tarım anlatıyorsunuz. Tarım sizin için rapor olabilir ama bu millet için ekmek demek. Bu işler süslü cümlelerle olmaz. Çiftçinin alın terini görmeyen, bu ülkenin tarımını da göremez."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti