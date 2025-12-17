Haberler

Murat Emir: İbb Davasında Tuz Koktu, 300 Milyon Liralık Transferin Hesabı Sorulmalı

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bir kişinin 300 milyon liralık para transferi yapmasına izin verilmesine tepkisini dile getirdi. Emir, bu transferin arkasındaki nedenlerin aydınlatılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bir ismin 300 milyon liralık para transferi yapmasına izin verildiğini belirterek, "Bu kirli transfer kime, neyin karşılığı yapıldı?" diye sordu.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'de açıkladığım tuhaflığı belgesiyle kamuoyunun takdirine sunuyorum. İBB kumpas davasında tuz koktu! Sarp Yalçınkaya 26 Mayıs'ta tutuklanıyor. Ne hikmetse tutukluyken, 'tahliye vaadiyle' 300 Milyon TL'yi bir kuyumcuya transfer etmesine izin veriliyor. Bu devasa para transferi biter bitmez, hemen ertesi gün (30 Mayıs) savcılık şirketlere el koyuyor. Diğer birçok ismin mal varlığına gözaltı dahi olmadan el konulurken, burada 300 Milyon liranın çıkarılması neden beklendi? Bu kirli transfer kime, neyin karşılığı yapıldı? Bu skandalın peşini bırakmayacağız!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
