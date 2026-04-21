CHP'li Dinçer: "Ekonomik Kriz En Çok Çocukları Vurdu, Her 3 Çocuktan 1'i Yoksul"

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "İlkokul ve ortaokulda yüzde 90'ların üzerinde seyreden tamamlama oranlarının, lise kademesinde sert bir düşüş yaşayarak yüzde 80'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Bu veriler, lise çağındaki her 5 çocuktan birinin mezun olamadan eğitim hayatına veda ettiğini ortaya koymaktadır. Bu sert düşüş, eğitimin artık bir hak olmaktan çıkarılıp parası olanın erişebildiği bir ayrıcalığa dönüştürüldüğünün en büyük kanıtıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan "İstatistiklerle Çocuk 2025" raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dinçer, TÜİK verilerinin Türkiye'deki çocuk yoksulluğunun ulaştığı boyutu gözler önüne serdiğini vurgulayarak şu verileri paylaştı:

"Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 36,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Yani ülkemizde her 3 çocuktan 1'i en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlanıyor. AKP iktidarı, genç ve çocuk nüfusuyla övünüyor ama o çocuklarımızın üçte birinden fazlasını yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadır."

"Eğitimden kopuş ve çocuk işçiliği alarm veriyor"

Ülkede yaşanan ekonomik krizin çocukları okul sıralarından kopararak erken yaşta işgücü piyasasına mecbur ettiğini ifade eden Dinçer, "Türkiye'de 15-17 yaş arası her 3 erkek çocuğundan 1'i (yüzde 36,5) çocukluğunu yaşamak veya tam zamanlı eğitim almak yerine işgücü piyasasına itilmiş durumdadır. Okul sıralarında, akranlarıyla birlikte bilimsel ve kamusal eğitim alması gereken çocuklarımız; kontrolsüz şantiyelerde, merdiven altı atölyelerde ve MESEM adı altındaki sömürü düzeninde geleceklerini tüketmektedir" dedi.

"Her 5 çocuktan 1'i eğitim sisteminin dışına itiliyor"

CHP'li Dinçer lise tamamlama oranlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlkokul ve ortaokulda yüzde 90'ların üzerinde seyreden tamamlama oranlarının, lise kademesinde sert bir düşüş yaşayarak yüzde 80'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Bu veriler, lise çağındaki her 5 çocuktan birinin mezun olamadan eğitim hayatına veda ettiğini ortaya koymaktadır. Bu sert düşüş, eğitimin artık bir hak olmaktan çıkarılıp parası olanın erişebildiği bir ayrıcalığa dönüştürüldüğünün en büyük kanıtıdır."

"Bu tablo bir kader değil, siyasi bir tercihtir"

Açıklanan verilerin Türkiye'nin geleceğine yönelik ağır bir tehdit oluşturduğunu belirten Dinçer, "TÜİK'in bu verileri, bir ülkenin en büyük zenginliği olan çocuklarımızın AKP iktidarının yapboz tahtasına çevirdiği eğitim politikaları ve ekonomik kriz ile nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin ilanıdır. Ancak bilinmelidir ki; her 3 çocuktan birinin yoksul olduğu, her 5 çocuktan birinin eğitimden koparıldığı bu karanlık tablo bir kader değil, siyasi bir tercihtir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA