CHP'li Bulut'tan 'Trol Ordusu' Suçlamalarına Yanıt

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kendisine yöneltilen "600 kişilik trol ordusu kurduğu" suçlamalarına verdiği yanıtta, "Bu iddiaların ve ithamların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Babaocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız." dedi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na küfrettirmek için 46 milyon TL harcanarak 600 kişilik bir trol ekibinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tarafından kurulduğunu iddia etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Erdem'e X hesabı üzerinden yanıt verdi. Bulut, "Bir deli kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramıyor." dediği açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir deli kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramıyor. Benim kullandığım tek X hesabı budur. Bu platformda başka bir hesabım bulunmamaktadır. Kullanıcısı olduğum iddia edilen hesap başkalarının hayal dünyasının ürünüdür.

"Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem"

Selefimin '600 kişilik trol ordusu' kurduğum yönünde bazı iddiaları ve ithamları olmuş. Partililerime, partimin önceki MYK üyelerine açık mecralarda laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır. Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem, ettirmem. Ancak soranlar ve soracak olanlar için yazıyorum, bu iddiaların ve ithamların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son olarak şu da bilinsin ki, babaocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız."