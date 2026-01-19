CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi 12'nci Gününde... Başarır: Milletvekilleri Yarın Milyonlarca Emekli İçin Oy Kullanacak
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emeklilere yönelik maaş artışı talebiyle Meclis'te sürdürülen eylemi 12. gününde değerlendirerek, milletvekillerine seslenerek emeklilerin yoksulluk içinde bırakılmamalarını istedi.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Emekli nöbetimizin 12. günündeyiz! Yarın Meclis'te büyük bir sınav var… Milletvekilleri milyonlarca emekliyi ya derin bir yoksulluğa terk edecek ya da bu feryada bir çare olacak" dedi.
CHP'li milletvekillerinin emeklilere maaş artışı talebiyle başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemi 12'nci gününde devam ediyor. TBMM Genel Kurul salonunda açıklama yapan Başarır, "Emekli nöbetimizin 12. günündeyiz! Yarın Meclis'te büyük bir sınav var… Milletvekilleri milyonlarca emekliyi ya derin bir yoksulluğa terk edecek ya da bu feryada bir çare olacak. İktidar vekillerine sesleniyoruz: O elleri kaldırmadan önce; ödenemeyen kiraları, boş kalan tencereleri, pazardan eli boş dönen emekliyi düşünün! Sarayın değil, milyonlarca emeklinin sesi olun!" diye konuştu.