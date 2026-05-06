Erhan Adem: "Sayın Mücahid Taylan, Bu Vatandaşın Hakkını Yedirmeyin"

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 2025 yılı süt regülasyonu sürecine ilişkin, "Sayın Mücahid Taylan, sizi buradan bir kez daha uyarıyoruz: Vatandaşın parasına sahip çıkın. Sözleşmesiz olarak verdiğiniz süt tozları yerinde durmadığı söyleniyor. ve 200 milyona yakın bir kamu zararı olduğu söyleniyor. Paranın peşine düşün. Bu vatandaşın hakkını yedirmeyin. Yediriyorsanız da o koltukta oturmayın. Derhal istifa edin" dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 2025 yılı süt regülasyonu sürecine ilişkin açıklama yaptı. Adem, "hiçbir sözleşme yapılmadan özel firmalara teslim edilen yaklaşık 990 ton süt tozunun kayıp olduğunu ve kamunun 200 milyon TL zarara uğratıldığını" ileri sürdü. Adem, şöyle konuştu:

"2025 yılı süt regülasyonu kapsamında Et ve Süt Kurumu piyasadan sütleri topluyor. Toplanan sütler Et ve Süt Kurumu'nun kendi imkanları olmadığından dolayı farklı firmalarda fason olarak süt tozu ürettiriliyor. Ancak şurada bir durum var: Oluşturulan süt tozları yaklaşık 990 ton. Hiçbir sözleşme, anlaşma, protokol yapılmadan üç firmanın depolarına teslim ediliyor. ugün buradan soruyoruz. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'a: Bu süt tozları depolarda duruyor mu? Eğer depolarda durmuyorsa süt tozlarının parasını aldınız mı?"

Bizim aldığımız duyumlara göre hiçbir protokol olmadığı için firmalar depolarındaki süt tozlarını sattığı ve Et Süt Kurumu'na ücretini ödenmediği söyleniyor. Yaklaşık kamu zararı 150-200 milyon TL. Sayın Mücahid Taylan, sizi buradan bir kez daha uyarıyoruz, Macaristan'dan yaptığınız et ithalatında uyarmıştık. Polonya Beef firmasından yaptığınız ihalesiz olarak gerçekleştiğiniz et ithalatı üzerinden sizi uyarmıştık. Bir kez daha uyarıyoruz: Vatandaşın parasına sahip çıkın. Sözleşmesiz olarak verdiğiniz süt tozları yerinde durmadığı söyleniyor. ve 200 milyona yakın bir kamu zararı olduğu söyleniyor. Paranın peşine düşün. Bu vatandaşın hakkını yedirmeyin. Yediriyorsanız da o koltukta oturmayın. Derhal istifa edin."

Kaynak: ANKA