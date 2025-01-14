CHP Grup Toplantısı... Özel: "Bütün Emekliler ve Asgari Ücretlilerin Yüzünün Gülmesi İçin Lazım Olan Parayı Zengin Müteahhitler İçin Ayırdı"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştirerek, "Beşli çete sıfır lira vergi verdi ama Erdoğan, onlar için yine bütçeye 701 milyar lira para koydu. Bütün emekliler ve bütün asgari ücretlilerin yüzünün gülmesi için lazım olan parayı sadece zengin müteahhitler için ayırdı. O yüzden 'para yok, imkan yok, küfe ağır, taşıyamıyorum' demeye gerek yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, asgari ücrete geçen yıl artış yapılmadığını, asgari ücretlinin 1 yıl boyunca 17 bin 2 liraya geçinmeye zorlandığını belirterek, "Asgari ücret geçen sene 5 çeyrek altın alıyordu bugün verdiği 22 bin 104 lira 4,5 çeyrek altın alıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet, aldığı bir kararla zam günü cebe para koymak yerine cepten para çalmıştır. Yarım çeyrek altın 2 bin 500 liradır. Her asgari ücretlinin bir sene öncesine göre kaybıdır. Geçen sene beğenmediğimiz, haklı olarak isyan ettiğimiz 17 bin lira asgari ücret, 57 kilo dana kıyma alıyordu. Bu sene 22 bin lira asgari ücret, 37 kilo dana kıyma alıyor. Dana kıyma üzerinden 20 kilosunu çaldılar asgari ücretlinin. Çok sevdiği simit hesabında geçen ocak ayının asgari ücretiyle 1700 simit alırken, bu senenin asgari ücreti bu ocakta 1470 simit alabiliyor. 230 simit parası kayıp" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Emeklinin 33 kilo kıyması kayıp"

"En az bu kadar hatta bağrı daha yanık bir grup var, o da en düşük emekli maaşının geldiği nokta. 2002 yılında 8 çeyrek altın alan emekli maaşı, bu seneki yapılmayan, aslında üzerine hiç vazife olmayan, haksız ve hadsiz Bakanın 14 bin 400 küsur lira yapıyoruz dediği en düşük emekli maaşı. Bu hafta Meclis'te görüşülecek, dedikleri rakam olduğunda 3 çeyrek altını zor alıyor. Emeklinin Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutma maliyeti ayda 5 çeyrek. Beğenmedikleri Ecevit hükümeti, 8 çeyrek veriyordu. O günkü hesapla 1,5 asgari ücretti en düşük emekli maaşı. Bugünkü kötü hesapla 33 bin lira olması lazım, 12 bin 500 lira veriyor. 57 kilo dana kıyma alabilen emekliye 24 kilo dana kıyma parası veriyorlar, 33 kilo kayıp. 1285 simit alabilen emekliye 964 simit parası veriyorlar, 321 simit kayıp."

"21 yıl önce kendi başbakanlığının başında 29 lira 90 kuruşa dolan file, 21 yılda 40 kat zamlanmış"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "salon adamı" olduğunu belirterek, "Biz, eksi 17'de miting yapıyoruz emeklilerle, sen sıcaktan bize sövüyorsun" dedi. Özel, Erdoğan'ın en son ne zaman pazara çıktığını merak ettiğini ifade ederek, "Ben 'pazara gidemezsin' dedim, sınıf arkadaşı İstanbul'da dedi ki, 'Erdoğan bu pazara gelemez.' O da diyor ki, 'Ben her zaman halkın arasında, pazardayım. Özgür Özel, beni pazara davet etmiş, onunla harcayacak zamanım yok.' Ben, 'benimle gel' demedim, 'Bir çık' dedim. Arkadaşlar baktı 3, 5, 10 yıl önce çıkmamış. 'Mutlaka pazara çıkmışlığı vardır' dedim, Meclis'in kıdemli fotomuhabiri Mustafa İstemi bir fotoğraf paylaştı, Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. 21 yıl önce haberin altında filede olanlar var. Pazardan 1 kilo çilek, 2 kilo salatalık, 3 koli yumurta, 1 kilo kayısı, 2 kilo soğan, 5 kilo karpuz, 10 simit almış, 29 lira 90 kuruş ödemiş. Bugün aynı pazara gittik o fileyi hesapladık, 1044 lira. 21 yıl önce kendi başbakanlığının başında 29 lira 90 kuruşa dolan file, 21 yılda 40 kat zamlanmış. Tayyip Erdoğan'a 'pazara çıkamaz' diyenler biliyorlar 20 yılda pazarın 40 kat zamlandığını, o yüzden 'gelemezsin' diyorlar. Geçen sefer 'gel beraber gidelim' dememiştim, öyle anlamışsın. Var mısın 21 önceki fileyi ben tutayım sen doldur, hesabı birlikte yapalım. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı görelim hep beraber" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Zenginlerin tarafında duran, garibana sırtını dönen bir Cumhurbaşkanı var"

Artık mızrak çuvala sığmıyor. 'Gel tartışalım' diyeceğim, yapacak hali yok. Rakamlar ortada, diyor ki, 'Benim sırtımda küfe var, Özgür Bey'in sırtında yok.' Küfe dediği, milletin verdiği yetki. Millet küfeyi sırtına verdi. Şimdi 'taşıyamam' diyor. Şimdi ona emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf ağır geliyor ama yük taşıma da öyle yaşından derdi yok. Yükün ne olduğuna bağlı olarak senden benden kuvvetli. Örneğin bu sene 43 büyük şirketin 37'si sıfır vergi verdi, kırk haramiler... Beşli çete sıfır lira vergi verdi ama Erdoğan, onlar için bütçeye 701 milyar lira para koydu. Bunlara verilecek destekler, teşvikler ya da ödemesi gerektiği halde silinecek vergileri için 701 milyar. Türkiye'deki bütün emeklilerin maaşlarını bir asgari ücret yapmak için bu senenin rakamlarıyla en çok 400 milyar lazım. Türkiye'deki bütün emekliler bir yana, kırk haramiler bir yana. Onlara bulduğunun yarısını size bulmuyor. Asgari ücret alana 30 verene 22 olsa bunun maliyeti 300 milyar lira. O 400'ün üstünde 300'ü de koy, bütün emekliler ve bütün asgari ücretlilerin yüzünün gülmesi için lazım olan parayı zengin müteahhitler için ayırdı. O yüzden 'para yok, imkan yok, küfe ağır, taşıyamıyorum' demeye gerek yok. Bunun üstüne 1.8 trilyon KKM'yi de koyunca 2.5 trilyon liraya emeklisi, çalışanı alamadıkları desteklemeleri alacak olan çiftçinin istediğini versen... Esnafın, Tarım Kredi ve Esnaf Kefalete olan borçlarının faizlerini silsen, Türkiye'deki kişilere ait kredi kartlarının 50 bin liraya kadarkilerin tüm faizlerini silsen, yıllara bölsen bu para etmiyor. Bu milletin parası var ama arkasında duracak bir Cumhurbaşkanı yok. Zenginlerin tarafında duran, garibana sırtını dönen bir Cumhurbaşkanı var.

"Ekmek zammını telafi etmiyor yaptığı günlük zam"

Utanarak ve özür dileyerek, yaşlılık aylığı 483 lira zamla 4 bin 664 lira olmuş. Yaşlı aylığını kimler alıyor biliyorsunuz. Kara kuru teyzem alıyor, evde tek başına. Sobaya atacak kömürü, odunu bırak; karton topluyor. 483 lira arttırmış, 4 bin 664 lira olmuş. Günlük yaptığı zam 16 lira. Yüzde 40'la 69 arası arası engelli maaşı 385 lira arttırdı, 3 bin 723 lira oldu. Günlük zam 12 lira. Dul ve yetim aylığı 617 lira artışla 3 bin 647 lira olmuş. Günlük artış 20 lira. İnsanlara bir günde bir simit parası artış yapmış, oysa elektriğe, doğal gaza, suya gelen zamlar ortada. Ekmeğe yüzde 25 zam geldi. Ama maalesef bunların ortaya koydukları tablo, muhalefet partisi liderinin her ne kadar gelecek seçimlerde iktidarı almaya hazırlansak da, bu konularda kaynak ortada olsa da benim bile söylerken yüzümü kızartıyor. Bu zammı söylemeye utanıyorum, sen dinlemeye utanıyorsun, bunlar bu sefalet parasını yaşlımıza, engellimize reva görmeye utanmıyorlar. Yazıklar olsun."

(SÜRECEK)