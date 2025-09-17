CHP'den TÜİK Verilerine Eleştiri: Üniversite Mezunları İşsizlikle Karşı Karşıya

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK'in "Yükseköğretim Mezunlarının Esas İş Gelirlerinin Ortalamay Oranı" grafiğine ilişkin "AKP'li yıllarda ekonomi, yüksek beceri gerektiren meslek gruplarında iş yaratamadı. Bu nedenle yükseköğretim mezunları ya işsiz ya da niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışıyor. 2006 yılında ortalamanın yaklaşık yüzde 80 üzerinde kazanan üniversite mezunları, artık yalnızca yüzde 30 üzerinde kazanıyor. Nitelikli emek için istihdam yaratan bir ekonomi modeli, iktidarımızda önceliklerimizden biri olacak" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından TÜİK'in "Yükseköğretim Mezunlarının Esas İş Gelirlerinin Ortalamaya Oranı" grafiğine ilişkin paylaşım yaptı. Karatepe, şunları kaydetti:

"Üniversite mezunlarının ücretleri hızla ortalamaya yaklaşıyor. AKP'li yıllarda ekonomi, yüksek beceri gerektiren meslek gruplarında iş yaratamadı. Bu nedenle yükseköğretim mezunları ya işsiz ya da niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışıyor. 2006 yılında ortalamanın yaklaşık yüzde 80 üzerinde kazanan üniversite mezunları, artık yalnızca yüzde 30 üzerinde kazanıyor. Nitelikli emek için istihdam yaratan bir ekonomi modeli, iktidarımızda önceliklerimizden biri olacak."