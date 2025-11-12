Haberler

CHP'den Swatch İşçilerine Destek Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İsviçre merkezli Swatch'ta grev başlatan işçilere destek vererek, onların hak arayışında yanlarında olduklarını açıkladı. Taşcıer, grevin sebeplerini ve işçilerin taleplerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İsviçre merkezli Swatch'ta grev başlatan işçilere destek mesajı paylaştı.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsviçre merkezli Swatch işvereni, toplu iş sözleşmesi sürecini yetki itirazlarıyla aylarca geciktirdi. Eşit işe eşit ücret, kıdem, teşvik primi, ikramiye ve sosyal yardımlar gibi temel taleplerde uzlaşma sağlanamadı ve grev başladı! Türkiye genelinde 16 mağaza ve genel merkezde süren bu grev, emeğin onurunun sesi oldu. Swatch işçilerinin ve Koop-İş Sendikası'nın başlattığı bu onurlu grevi selamlıyor, işçilerin hak arama mücadelesinde yanlarında olduğumuzu duyuruyoruz..." ifadesini kullandı.

