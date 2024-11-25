CHP'den Sağlıkta Yeni Zammı Eleştiren Açıklama

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, AKP'nin TBMM'ye sunduğu sağlık yasasındaki değişiklikle muayene katkı payının 2 liradan 20 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Bulut, 'Parasız sağlık hayal oldu' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Parasız sağlık hayal oldu. AKP'nin TBMM'ye sunduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle muayenelerde 2 lira olan devlet katkı payı 10 kat artırılarak 20 liraya çıkartılıyor. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak" dedi.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na bugün sunduğu torba yasa teklifinde, devlet katkı payını 10 kat artıran değişiklik yer aldı. CHP Halkla ve Medyayla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, değişiklik teklifine, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bulut, şunları söyledi:

"Parasız sağlık hayal oldu. AKP'nin TBMM'ye sunduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle muayenelerde 2 lira olan devlet katkı payı 10 kat artırılarak 20 liraya çıkartılıyor. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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