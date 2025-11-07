Haberler

CHP'den Merkez Bankası'na Eleştiriler: Adaletsizliğe Dikkat Çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını eleştirerek, borçlanmak zorunda kalan kesimlerin durumunun adaletsizliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına ilişkin, "Yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahkum olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz. Diğer taraftan, harcayamayacağı kadar çok parası olanlar ise zenginliklerine zenginlik katıyor. Nereden baksak tutarsız, nereden baksak adaletsiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın son enflasyon raporuna ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Karatepe, Karahan'ın "Faizi alan olduğu gibi veren de var... Borç alan kesimin, yani faiz ödeyen kesimin harcama eğiliminin daha yüksek olduğunu görüyoruz" sözlerine atıfta bulunarak, "Sayın Başkan, 'harcama eğilimi' daha yüksek olduğu için borçlanıp harcamıyorlar, paraları olmadığı çin, ihtiyaçlarını finanse edebilmek için borçlanmak zorunda kalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Karatepe, "Ve siz, yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahküm olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz. Diğer taraftan, harcayamayacağı kadar çok parası olanlar ise zenginliklerine zenginlik katıyor. Nereden baksak tutarsız, nereden baksak adaletsiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.