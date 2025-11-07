CHP'den Merkez Bankası'na Eleştiriler: Adaletsizliğe Dikkat Çekildi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına ilişkin, "Yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahkum olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz. Diğer taraftan, harcayamayacağı kadar çok parası olanlar ise zenginliklerine zenginlik katıyor. Nereden baksak tutarsız, nereden baksak adaletsiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın son enflasyon raporuna ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Karatepe, Karahan'ın "Faizi alan olduğu gibi veren de var... Borç alan kesimin, yani faiz ödeyen kesimin harcama eğiliminin daha yüksek olduğunu görüyoruz" sözlerine atıfta bulunarak, "Sayın Başkan, 'harcama eğilimi' daha yüksek olduğu için borçlanıp harcamıyorlar, paraları olmadığı çin, ihtiyaçlarını finanse edebilmek için borçlanmak zorunda kalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Karatepe, "Ve siz, yaşamını sürdürmek için kredi kartına, tüketicine kredilerine, KMH hesabına mahküm olanlara, 'harcama eğilimleri yüksek' diyerek en yüksek faizi ödettiriyorsunuz. Diğer taraftan, harcayamayacağı kadar çok parası olanlar ise zenginliklerine zenginlik katıyor. Nereden baksak tutarsız, nereden baksak adaletsiz" dedi.