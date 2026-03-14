CHP'li Kılıç'tan Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrencilere Verilen Uzaklaştırma Cezalarına Tepki: Üniversiteler İktidarın Karakolu Değildir

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Hacettepe Üniversitesi'nde protestolara katılan öğrencilere verilen uzaklaştırma cezalarına tepki göstererek üniversitelerin iktidarın karakolu olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Hacettepe Üniversitesi'nde protestolara katılan öğrencilere 3 yıla varan uzaklaştırma cezaları verilmesini eleştirdi. Kılıç, bu kararların eğitim ve barınma hakkını hedef aldığını savunarak üniversitelerde gençlere yönelik baskının sistematik hale geldiğini ifade etti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mart'tan bu yana üniversitelerde yüzlerce öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldığını belirterek protesto hakkının anayasal bir hak olduğunu vurguladı. Öğrencilere verilen uzaklaştırma cezalarının siyasi bir baskı niteliği taşıdığını savunan Kılıç, uzaklaştırma alan öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılma riskiyle de karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Bir öğrencinin hem eğitim hem de barınma hakkından mahrum bırakılmasının anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini ifade eden Kılıç, iktidarın gençlerin demokratik haklarını kullanmasını engellemek için üniversiteleri bir baskı alanına dönüştürdüğünü ileri sürdü.

Hacettepe Üniversitesi'nde geçmiş dönemde yaşanan saldırı olaylarına da değinen Kılıç, iki yıldır kampüste maskeli kişilerin öğrencilere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda yaralanan öğrenciler olduğunu hatırlattı. Üniversite yönetiminin öğrencilerin güvenliğini sağlama konusunda yeterli adım atmadığını savunan Kılıç, buna karşın disiplin cezaları konusunda hızlı davranıldığını söyledi.

Üniversitelerde bazı hizmetlerin özel işletmelere devredilmesini de eleştiren Kılıç, kamu üniversitelerinin ticari bir işletme gibi yönetilmemesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin müşteri olmadığını belirten Kılıç, üniversitelerin öğrenciler, akademisyenler ve çalışanların ortak yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Kılıç, üniversitelerin özgürlük ve demokratik katılım alanları olması gerektiğini belirterek Hacettepe Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma içinde olduklarını ve eğitim, barınma ve özgür üniversite taleplerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA