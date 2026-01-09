CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemine ilişkin, "Umuyoruz ve diliyoruz ki yüksek bir rakam, emeklilere yakışır bir rakam açıklasınlar. Biz de destekleyelim. Ama eğer bir sadaka rakamı açıklarlarsa onlarla mücadelemizi en yüksek şekilde yapmaya devam edeceğiz. Emeklimize insan onuruna yakışır bir ücret düzeyi temin edene kadar CHP dimdik ayakta durmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemine başlayan CHP milletvekilleri, bu sabah Genel Kurul Salonu'ndan video paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı videoda şöyle konuştu:

"Değerli dostlar. Artık sabah oldu. 9 Ocak cuma sabahındayız. Biz sizlerle en son gece yarısı bir video ile görüşlerimizi paylaşmıştık. Burada bulunan arkadaşlarımızla beraber bütün gece nöbetimizi sohbet ederek, Türkiye'nin sorunlarını konuşarak, gelecekte yapacaklarımızı planlayarak geçirdik. Dışarıda yoğun bir yağmur yağışı vardı. Ama artık yavaş yavaş hava aydınlanmaya başlayacak. Bundan 3 saat sonra yani saat 10'da 20 arkadaşımız gelecek ve bizden görevi devralacaklar. Böylece nöbeti onlara bırakacağız biz. Aynı zamanda da bu cuma günü saat 11.30 civarında AKP'nin teklifini açıklayacağını duyuyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki yüksek bir rakam, emeklilere yakışır bir rakam açıklasınlar. Biz de destekleyelim. Ama eğer bir sadaka rakamı açıklarlarsa onlarla mücadelemizi en yüksek şekilde yapmaya devam edeceğiz. Emeklimize insan onuruna yakışır bir ücret düzeyi temin edene kadar CHP dimdik ayakta durmaya devam edecek."