Burhanettin Bulut: "Uygulanan Ekonomi Politikaları Çöktü, Bedel Halka Ödetiliyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 5 trilyon 907 milyar liraya ulaştığını belirterek, "İktidar, milyonlarca insanı borçla yaşamak zorunda bırakmıştır. Bu rakamlar, uygulanan ekonomi politikalarının tam anlamıyla çöktüğünü ve bedelin halka ödetildiğini göstermektedir. Ücretler erirken, hayat pahalılığı kontrolden çıkmış, borç düzeni kalıcı hale getirilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın ekonomi yönetimine tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir ekonomik çöküştür. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 5 trilyon 907 milyar lira. Bireysel kredi borçları 3 trilyon 64 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi 2 trilyon 843 milyar lira. Bankalar ve finans kuruluşlarının icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 254,9 milyar lira. Karşılıksız çıkan çek sayısı geçen yıl 2024 yılına göre yüzde 12,4 oranında artarak 307 bin 371'e yükseldi; karşılıksız çeklerin parasal tutarı ise yüzde 49,5 oranında artarak 259,3 milyar lira oldu. Çekine karşılıksız işlemi yapılan kişi sayısı 27 bin 594'ten 34 bin 817 kişiye yükseldi. Bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı 2024 yılına göre yüzde 24,5 oranında artarak 301bin 388'e çıkarken, bu senetlerin parasal tutarı ise yüzde 92,1 oranında artarak 92,4 milyar lirayı buldu. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 24 milyon 128 bine çıktı. Dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 857 bin arttı.

İktidar, milyonlarca insanı borçla yaşamak zorunda bırakmıştır. Bu rakamlar, uygulanan ekonomi politikalarının tam anlamıyla çöktüğünü ve bedelin halka ödetildiğini göstermektedir. Ücretler erirken, hayat pahalılığı kontrolden çıkmış, borç düzeni kalıcı hale getirilmiştir. Bu düzen sürdürülemez! Halkı yoksulluğa, esnafı iflasa sürükleyen bu politikalardan derhal vazgeçilmelidir."