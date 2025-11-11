CHP'den Akın Gürlek'e Yönelik Denetim Uyarısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " Eti Maden'in yurt içi ve yurt dışı şirketlerinin 2024 yılı faaliyet dönemi henüz Meclis KİT Komisyonu tarafından denetlenmedi. Hesapları ibra edilmedi. Usulsüz işlemler, kamu zararı veya yolsuzluklar yönünden, Akın Gürlek'in yönetim kurulu üyesi olduğu dönem henüz incelenmedi. Şubat 2026'da bu incelemeyi yapacak olan Meclis KİT Komisyonundaki milletvekilleri, an itibarıyla Akın Gürlek'in müfettişi konumuna gelmiştir" dedi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "CHP Meclis KİT Komisyonu Sözcüsü olarak uyarıyorum" başlığıyla yaptığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Akın Gürlek'şu anda ben görevden ayrıldım, sorumluluğum yok' diyemez"

" Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg merkezli şirketindeki sorumluluğu devam ediyor. Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılsa da, görevi bıraktım dese de; Görevdeyken imzaladığı sözleşmeler, görevdeyken yönetim kurulunun aldığı kararlar şu anda yürümeye ve sonuç üretmeye devam ediyor. O nedenle Akın Gürlek 'şu anda ben görevden ayrıldım, sorumluluğum yok' diyemez!

Zira Eti Maden'in yurt içi ve yurt dışı şirketlerinin 2024 yılı faaliyet dönemi henüz Meclis KİT Komisyonu tarafından denetlenmedi. Hesapları ibra edilmedi. Usulsüz işlemler, kamu zararı veya yolsuzluklar yönünden, Akın Gürlek'in yönetim kurulu üyesi olduğu dönem henüz incelenmedi. Şubat 2026'da bu incelemeyi yapacak olan Meclis KİT Komisyonundaki milletvekilleri, an itibarıyla Akın Gürlek'in müfettişi konumuna gelmiştir"