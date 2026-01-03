Açlık Sınırının Altında Kalan Asgari Ücret ve Art Arda Gelen Zamlar Beşiktaş'ta Protesto Edildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Açlık sınırının altında açıklanan 2026 asgari ücreti ile yeni yılın ilk saatleri itibarıyla art arda gelen zamlar, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü tarafından Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda şemsiyelerle protesto edildi. CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan, "Asgari ücretle ilgili zamlı maaşını vatandaşlarımız 1 Şubat'ta alacak. Fakat ne hikmettir ki zam yağmuruyla birlikte insanların alacağı ilk maaş şu andan itibaren zaten eridi. Şurada üç kuruşluk bir zam alacaklardı yaklaşık altı bin lira, o da eridi" dedi.

CHP Beşiktaş İlçe Örgütü, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda asgari ücreti ve zamları protesto etti. CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan, "Hükümetimizin açıkladığı asgari ücret 28 bin 75, hepinizin de takip ettiği gibi. Açlık sınırı 30 bin 143 lira dört kişilik bir aile için. Yoksulluk sınırı 98 bin 188 lira dört kişilik bir aile için dikkatinize sunmak istedim. Asgari ücret değil, sefalet ücreti açıklandı. Hepinizin de takip ettiği gibi maalesef 2002'de asgari ücret bu hükümetin geldiği zaman 6.7 tane çeyrek altın alabiliyorduk bir asgari ücretiyle... Şu anda maalesef alınan altın bu, 2.7. 28 bin 75'le alınan altın bu, 6.7 başlayan hükümetin geldiği nokta dört tane çeyrek altın, bir asgari ücrette eridi maalesef. Hükümetin karnesi bu" dedi. Aslan, şunları söyledi:

"İnsanların alacağı ilk maaş şu andan itibaren zaten eridi"

"Maalesef ki asgari ücret bu noktada insanların alım gücü kalmadı. Bir üzüntü verici nokta da şu. Hepinizin bildiği gibi asgari ücretle ilgili zamlı maaşını vatandaşlarımız bir Şubat'ta alacak. Fakat ne hikmettir ki zam yağmuruyla birlikte insanların alacağı ilk maaş şu andan itibaren zaten eridi. Şurada üç kuruşluk bir zam alacaklardı yaklaşık altı bin lira o da eridi.

" Zam yağmurundan insanlarımızı hep birlikte kurtaracağız"

Asgari ücretle ilgili Kadıköy'de eylemde gençlik kollarımızdan kardeşimiz Bilge Kaan hepinizin de takip ettiği gibi tutuklandı ve şu anda Maltepe'de yatıyor. Kendisini Beşiktaş'tan selamlarımızı iletiyoruz. Onun bıraktığı yerden bizler de devam edeceğiz. Asgari ücretin insanca hakça bir orana gelene kadar bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Bir önemli konu da şu 31 Aralık'taki peynir zamlarıyla ilgili özellikle vurgulamak istiyorum 260 lira. 260 iken bir kilo peynir 1 Ocak sabahı 320 lira olmuş. Zaten insanın cebine ya da çalışanların cebine o kadar oranda maaşın girmediği halde bir gecede herkesin alacağı ücret erimiş oldu. Ben bu zamlarla asgari ücretlilerden milletimizin zam yağmurundan etkilenmemesi için, onları korumaları için örgütümüzden, şemsiyelerini çıkarmalarını ve şemsiyelerini açmalarını istiyorum. Zam yağmurundan ancak bu şemsiyelerle milletimizi koruyacağız. Mizah anlamında bunu tabii şu anda yağmur yağmıyor nereden çıktı bu şemsiyeler diyebilirseniz. Zam yağmurundan insanları korumak için insanlar ellerinde şemsiyelerle sokağa çıkacaklar. Ama halkın iktidarında yapılacak olan ilk seçimde inşallah zam yağmurundan insanlarımızı hep birlikte kurtaracağız. Bu zam yağmurlarından"