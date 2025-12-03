Haberler

Çin'in Guangzhou Kenti ile İspanya'nın Başkenti Madrid Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

China Southern Havayolları, Guangzhou ile Madrid arasında haftada üç kez direkt uçuş seferleri başlattı. Bu yeni hat, Guangzhou ile İber Yarımadası arasındaki ilk direkt hava bağlantısı olma özelliğini taşıyor.

GUANGZHOU, 3 Aralık (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou ile İspanya'nın başkenti Madrid arasında direkt uçak seferleri başlattı. Böylelikle Guangzhou ile İber Yarımadası arasındaki ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

Boeing 787 uçakları ile yaklaşık 13-14 saat süren seferler, salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 kez yapılıyor.

İspanya, Avrupa Birliği içinde Çin'in en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda ve içinde bulunduğumuz yıl, Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 20. yıldönümü.

China Southern Air Holding Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Zeng Yongchao, yeni rotanın Guangzhou üzerinden seyahat eden küresel yolcular için transfer hizmetlerinin verimliliğini ve kolaylığını artırdığını ve Çin'in dışa açılım çabalarını desteklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
