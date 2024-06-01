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China Eastern Airlines, C919 Yolcu Uçağıyla İlk Denizaşırı Ticari Uçuşunu Gerçekleştirdi

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China Eastern Airlines filosuna ait bir C919 tipi yolcu uçağı, Shanghai ve Hong Kong arasında gidiş-dönüş hizmeti vermek üzere ilk denizaşırı ticari charter uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, aynı gün dönüş yolculuğunda 100'den fazla Hong Konglu genç yeteneği taşımayı planlıyor.

SHANGHAİ, 1 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Airlines filosuna ait bir C919 tipi yolcu uçağı Cumartesi günü Shanghai ve Hong Kong arasında gidiş-dönüş hizmeti vermek üzere ilk denizaşırı ticari charter uçuşunu gerçekleştirdi.

Cumartesi sabahı Shanghai Hongqiao Uluslararası Havaalanı'ndan Hong Kong Uluslararası Havaalanı'na uçan uçağın aynı gün dönüş yolculuğunda 100'den fazla Hong Konglu genç yeteneği taşıması bekleniyor.

Dünya çapında teslim edilen altıncı C919 yolcu uçağı Salı günü China Eastern Airlines filosuna katılarak Çin'in yerli büyük yolcu uçağının ticari operasyonunun hızlandığını gösterdi.

Bu, C919'un ilk ticari uçuşunun yapılmasından bir yıl sonra gerçekleşti. Çin, kendi geliştirdiği yolcu uçağı ile şu anda Boeing ve Airbus'ın hakim olduğu küresel sivil havacılık pazarından pay almayı hedefliyor.

Pazartesi günü itibariyle, China Eastern Airlines'ın beş C919 yolcu uçağı 6.000'den fazla uçuş saatiyle 2.100'den fazla uçuş gerçekleştirerek ilk yıl ticari operasyonunda yaklaşık 300.000 yolcu taşımış oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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