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Çinli Otomobil Üreticisi Chery, Tunus'ta Üç Yeni Hibrit Modelini Piyasaya Sürdü

Çinli Otomobil Üreticisi Chery, Tunus'ta Üç Yeni Hibrit Modelini Piyasaya Sürdü
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Çinli otomobil üreticisi Chery, Tunus'ta Tiggo 9 PHEV, Tiggo 4 HEV ve Arrizo 8 PHEV modellerini piyasaya sürdü. Şirket, 2025'te yüzde 70 büyüyerek Tunus'un en büyük üç binek otomobil markasından biri oldu.

TUNUS, 9 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, pazartesi günü Tunus'ta üç yeni hibrit araç modelini piyasaya sürdü.

Chery ve Tunus'taki resmi distribütörü STA tarafından yapılan açıklamaya göre, Tiggo 9 PHEV, Tiggo 4 HEV ve Arrizo 8 PHEV modellerinin tanıtılmasıyla birlikte şirketin son altı ayda Tunus pazarına sunduğu yeni model sayısı altıya yükseldi.

Açıklamada ayrıca, Chery'nin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70 büyüme kaydederek Tunus'un en büyük üç binek otomobil markasından biri haline geldiği belirtildi.

Tunus medya kuruluşu La Presse'in haberine göre, Çinli üreticiler Tunus'un yeni otomobil pazarındaki varlıklarını önemli ölçüde güçlendirerek, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 22,5'lik bir pazar payına ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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