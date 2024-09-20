Chengdu'da Uluslararası Alçak İrtifa Ekonomik Ortaklık Konferansı ve Fuarı Düzenleniyor

CHENGDU, 20 Eylül (Xinhua) -- 2024 Çin (Chengdu) Uluslararası Alçak İrtifa Ekonomik Ortaklık Konferansı ve 2024 Chengdu Uluslararası Alçak İrtifa Donanım ve Hizmet Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Fuarda, alçak irtifa ekonomisindeki en son teknolojiler ve yeni ürünler sergileniyor.