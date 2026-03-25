Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İtalya Başbakanı Meloni'yi çalışma ve dostluk ziyareti kapsamında kabul etti. Ziyaret, İtalya'nın doğal gaz tedariki için Cezayir'e yönelmesiyle önem kazandı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkeye "çalışma ve dostluk ziyareti" gerçekleştiren İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.

İki ülke arasındaki heyetlerin genişletilmiş görüşmeler yaptığı belirtilirken, görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Katar'ın İtalya ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasını askıya almasının ardından gerçekleşen ziyaret, İtalya'nın doğal gaz tedariki için Cezayir'e yöneldiği şeklinde değerlendirildi.

İtalya'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Cezayir, 2025 yılında İtalya'ya 21 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederek ülkenin yıllık gaz ithalatının yüzde 35'ini karşılamıştı.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
