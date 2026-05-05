Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye gelecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un 6-8 Mayıs tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

