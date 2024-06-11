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Ceyhan Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verdi

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Ceyhan Belediyesi, ilçedeki 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, programda yaptığı konuşmada, tüm ihtiyaç sahibi emeklilere ayrım yapmadan bayram ikramiyesi verdiklerini belirtti.

Ceyhan Belediyesi, ilçedeki 2 bin 750 emekliye 7'şer bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi desteğinde bulundu.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ayrım yapmaksızın ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi emeklilere bayram ikramiyesi verdiklerini söyledi.

Aydar, verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, "31 Mart'tan önce söylediğimiz gibi hanesinde başka geliri olmayan, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm hemşehrilerimiz burada. Biz ayrım yapmaksızın herkesin yanındayız. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Programa, emeklilerin yanı sıra CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, belediye yetkilileri ve bazı partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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