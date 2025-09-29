500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda müjdesini verdiği 81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin bilgi aktarıldı.

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar bölgede 304 bin konut teslim edilirken, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

Proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.

İlk kez kiralık konutlar yapılacak

500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi

Öte yandan daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ile 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçiren TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.

Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.