TÜİK: Çevre koruma harcamaları yüzde 108,3 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), çevre koruma harcamalarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak toplam 441 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre; çevre koruma harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak toplam 441 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 31,2'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,9'u hanehalkları tarafından yapıldı.

HARCAMALARIN YÜZDE 58,8'İ ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDEN

Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,8'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 16,5'i atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 7,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 1,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 6'sı diğer çevre koruma konularından oluştu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI

Bir önceki yıla göre yüzde 114,2 artarak toplam 82 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 80'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 20'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı 2023 yılında yüzde 0,78 iken 2024 yılında yüzde 0,99 olarak gerçekleşti.