Çevreyi kirleten işletmelere 2 milyar 43 milyon lira ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 2026 yılının ilk yarısında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 2 milyar 43 milyon 14 bin 707 TL ceza uygulandı, 222 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan tesis ve işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratan işletmelerin ise faaliyetleri durduruluyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk yarısında 33 bin 989 tesis, 6 bin 18 motorlu taşıt ve 7 bin 700 deniz aracı olmak üzere toplamda 47 bin 707 denetim gerçekleştirildi. 2 bin 436 tesis, 152 motorlu taşıt ve 33 deniz aracı hakkında da işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 2 milyar 43 milyon 14 bin 707 TL ceza uygulanırken, 222 işletmenin faaliyeti durduruldu.

EN FAZLA CEZA ATIK KİRLİLİĞİNE

Bakanlık, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini hava, atık, su, gürültü, egzoz gibi birçok kategoride yürütüyor. Tüm kategorilerde yapılan denetimlerde; 693 milyon 340 bin 723 TL ile en çok cezai işlem atık kirliliğine uygulandı. Bunu, 337 milyon 937 bin 211 TL ile su kirliliği, 233 milyon 968 bin 142 TL ile hava kirliliğine yönelik cezalar takip etti. İdari para cezası uygulanan illerin başında İstanbul yer aldı. 2026 yılının ilk 6 ayında İstanbul'da 348 milyon 796 bin 745 TL çevre cezası uygulandı.

EGZOZLARA 2,6 MİLYON LİRA CEZA

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 6 bin 18 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 152 motorlu taşıt sahibine 2 milyon 684 bin 71 TL ceza kesildi. Bakanlık, saha denetimlerinin yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi'nden (SİM) de teknolojik yöntemlerle tesisleri 7/24 denetliyor. 383 hava kalitesi izleme (UHKİA), 574 sürekli atık su izleme (SAİS), 416 tesise ait 816 bacada sürekli emisyon izleme (SEÖS) sistemleri üzerinden tesisler online olarak takip ediliyor. Toplamda bin 773 noktadan anlık, 538 noktadan ise mevsimsel veri toplayan bakanlık ekipleri, sınır değerleri aşan tesislere anlık müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı