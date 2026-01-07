En Düşük Emekli Maaşıyla İlgili Düzenleme Hazırlığı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Takdir Meclis'imizde"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenlemeyle ilgili kararın, Meclis'in takdirinde olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz gazetecilerin, "En düşük emekli maaşına ilişkin bir düzenleme olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Grup Başkanımız, Çalışma Bakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Grup Başkanımızla bu konuda bir görüşmemiz lazım. Esas konu, grubumuzun kontrolünde; çünkü Meclis'te düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri tabii ki önemli. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet ve Meclis bu konularda her zaman birlikte çalıştık; bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan, burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmemiz. Ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak, daha sağlıklı kararlar oluşturmamız gerekir. Gerisi Meclisimizin takdirindedir. Biliyorsunuz, bu kanun düzenleme gerektiren bir konu. Dolasıyla takdir Meclis'imizde."