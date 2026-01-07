Cevdet Yılmaz: En düşük emekli aylığı ile ilgili takdir Meclis'imizde

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeyle ilgili, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili, "Grup Başkanımız, Çalışma Bakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Grup Başkanımızla bu konuyu görüşmemiz lazım. Esas konu grubumuzun kontrolünde; çünkü Meclis'te düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolasıyla bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, yaklaşımı önemli. Hükümet ve Meclis, bu konularda her zaman birlikte çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığımız her kararda etkileri iyi analiz etmemiz. Ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmamız gerekir. Biliyorsunuz; bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" dedi.