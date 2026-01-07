Haberler

Cevdet Yılmaz: En düşük emekli aylığı ile ilgili takdir Meclis'imizde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemelerin Meclis'te görüşüleceğini belirtti ve etkilerin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeyle ilgili, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili, "Grup Başkanımız, Çalışma Bakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Grup Başkanımızla bu konuyu görüşmemiz lazım. Esas konu grubumuzun kontrolünde; çünkü Meclis'te düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolasıyla bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, yaklaşımı önemli. Hükümet ve Meclis, bu konularda her zaman birlikte çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığımız her kararda etkileri iyi analiz etmemiz. Ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmamız gerekir. Biliyorsunuz; bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor