Washington Büyük Mason Locası'nın "Büyük Üstadı" Çetin Durak Oldu

Türk asıllı mason lider Çetin Durak, Washington D.C. Büyük Mason Locası'nın Büyük Üstadı olarak göreve başladı. Durak, masonik gelenekler ile düzenlenen bir törenle yetkisini devraldı. 2026 yılında ABD'nin kuruluşunun 250. yılına denk gelen görev süresi boyunca önemli etkinlikler planlanıyor.

(ANKARA) - Türk asıllı mason lider Çetin Durak, Washington D.C. Büyük Mason Locası'nın Büyük Üstadı olarak göreve başladı. Kasım ayında yapılan seçimle bu göreve getirilen Durak, masonik geleneklere uygun olarak düzenlenen törenle yetkisini devraldı.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kurucu Başkanı George Washington tarafından kurulan ve ABD tarihinde sembolik önemi yüksek masonik yapılar arasında yer alan Potomac Lodge No.5'te, daha önce "Üstad-ı Muhterem" olarak görev yapan Çetin Durak, Washington D.C. Büyük Mason Locası'nın "Büyük Üstadı" seçildi.

Durak'ın Büyük Üstatlık görevi, masonik geleneklere uygun düzenlenen özel törenle resmileştirildi. Törene, dünyanın farklı ülkelerinden mason localarının temsilcileri katıldı. Geleneksel sembolik uygulamalar kapsamında, Durak'ın kızı Dahlia ve oğlu Altan, "Büyük Üstat" şapkasını kendisine giydirdi.

Eğitimini ABD'de tamamlayan Çetin Durak, finans ve iş dünyasında çeşitli görevlerde bulundu. Bloomberg Grubu'nda da çalışan Durak, uluslararası bağlantıları bulunan bir isim olarak tanınıyor. Çetin Durak'ın babası Ünal Durak'ın da 1990'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında, eski ABD Başkanı Bill Clinton yönetimi döneminde Washington'da Türkiye adına yürütülen temaslarda yer aldığı, enerji, altyapı, yatırım ve savunma alanlarını kapsayan çalışmalarda yaptığı belirtildi.

Çetin Durak'ın görev süresinin kapsadığı 2026 yılının, ABD ve Amerikan Masonluğu açısından sembolik bir döneme denk geldiği bildirildi. ABD'nin 1776'daki kuruluşunun 250. yılına denk gelen 2026 yılı kapsamında, Washington Büyük Mason Locası'nın çeşitli anma ve etkinlik programları düzenlemesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
