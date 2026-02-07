Haberler

Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Şahin seçildi

Güncelleme:
Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Cesur Şahin, gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak katılmasının ardından rekor oyla üçüncü kez seçildi. Şahin, sanayi esnafının yanında olduklarını belirtti.

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Cesur Şahin üçüncü kez getirildi.

İlçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığını Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Ateş'in yaptığı divan heyetinin teşekkülünün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cesur Şahin, burada yaptığı konuşmada, her zaman sanayi esnafının yanında olduklarını, hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından oda üyesi olup hayatını kaybeden usta ve zanaatkarların yakınları ile odaya karşı sorumluluklarını tam yerine getiren üyelere Şahin ve diğer katılımcılar tarafından hediyeler verildi.

Seçime tek aday olarak katılan Şahin, kullanılan 126 oyun tamamını alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Şaban Döndür, Dursun Ali Beşli, Muhsin Yüksel, Ertuğrul Söme, Mehmet Ali Çolak ve Mehmet Demir'den oluştu.

Genel kurul öncesi Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Birimi tarafından katılımcılara dolandırıcılık hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Genel kurula Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tüfekçi, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Bakkal Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
