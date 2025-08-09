Çeşme'ye 3,7 milyon metreküp arıtılmış su ulaşıyor

Çeşme'ye 3,7 milyon metreküp arıtılmış su ulaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeşme'ye 3,7 milyon metreküp arıtılmış suyun ulaşacağını ve yaz-kış içme suyu ihtiyacının güvence altına alındığını duyurdu. Proje, 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Çeşme'nin su hasreti bitiyor. Bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin bugün hizmete alınacağını duyurdu. Yumaklı, "Çeşme'nin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çeşme'ye hayırlı olsun" dedi.

'SUYUMUZU KORUMAK ZORUNLULUKTUR'

Yumaklı ayrıca "İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir. Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak

Bir zamanlar Ligi sallayan takımın maçları YouTube'da yayınlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.