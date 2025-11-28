Haberler

Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Tekne Alev Alev Yandı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki balıkçı barınağında çıkan yangında toplamda 7 tekne yandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkıp, kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangında 7 tekne yandı.

Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı. Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. 6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
