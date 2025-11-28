Haberler

Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Sele Neden Oldu

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucunda cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri mahsur kalan araçlar ve tıkanan rögarlar için çalışmalara başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürücüler, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar da yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Çeşme Belediyesi ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak ve tıkanan rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
