Çeşme'de 1 Milyon Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde gümrük ekipleri, 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi.

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, İtalya'dan feribotla getirilen dorsede yaptıkları aramada 1 milyon paket kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Sigaralara el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.