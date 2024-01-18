Çeşme'de 1 Milyon Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde gümrük ekipleri, İtalya'dan feribotla getirilen dorsede yaptıkları aramada 1 milyon paket kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Sigaralara el konuldu ve soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde gümrük ekipleri, 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi.
Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, İtalya'dan feribotla getirilen dorsede yaptıkları aramada 1 milyon paket kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Sigaralara el konuldu.
Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.