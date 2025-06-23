Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası Başladı

Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası Başladı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen 3. Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası, 11 ilden 550 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada minik, yıldız ve gençler kategorilerinde müsabakalar yapılıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkıları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 550 sporcu katıldı.

Turnuva kapsamında yapılan müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele veriyor.

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sonlanacak.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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