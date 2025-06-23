Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkıları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 550 sporcu katıldı.

Turnuva kapsamında yapılan müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele veriyor.

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sonlanacak.